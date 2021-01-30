أخبار العالم.. ترقب للإفراج عن المصريين المحتجزين في ليبيا.. وبيان من النيابة التونسية بشأن محاولة تسميم قيس سعيد

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد لكم أبرزها فيما يلي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل. وذكرت الداخلية السعودية أن التعديل الجديد سيكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين 17 / 5 / 2021 م بدلًا من 31 / 3 / 2021م.

نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن هناك حالة من الترقب للإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك 38 مواطنا مصريا من محافظة قنا تم اختطافهم فى ليبيا من منطقة بنى وليد القريبة من العاصمة الليبية طرابس، مؤكدا أنه تم طلب فدية 15 ألف دينار.

أكدت النيابة العامة التونسية اليوم الجمعة عدم احتواء الظرف المشبوه الذي كاد أن يتسلمه الرئيس قيس سعيد على أية مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

أعلنت ألمانيا، حظر دخول غالبية الأشخاص الوافدين من 5 دول، تشهد تفشيا واسعا لسلالات فيروس كورونا المتحورة. وقالت السلطات الألمانية، إن قرار حظر الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، يبدأ اعتبارا من غد السبت، ويستمر حتى 17 فبراير المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أمس أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تم تقديمها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح تجاوز 3 ملايين جرعة.

كشفت تقارير تونسية عن معلومات جديدة حول عمل الجهاز السري لحركة النهضة في البلاد ومدى تغلغله داخل أجهزة الدولة، وذلك بناء على وثائق تم الإفراج عنها مؤخرًا.

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، العاملين في المساجد بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا.