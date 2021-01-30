نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة رئيس وزراء الكونغو الديموقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم رئيس وزراء الكونغو الديمقرطية سيلفستر إيلونجا إلونكامبا، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه للرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي.

وذكرت وكالة أنباء الكونغو الديموقراطية أن الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي، استقبل اليوم، رئيس الوزراء سيلفستر إيلونجا إلونكامبا، بالقصر الرئاسي حيث قدم الأخير استقالته من منصب.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإخطار الرسمي بإقالته من قبل الجمعية الوطنية الذي تلقاه في وقت سابق اليوم الجمعة.

وصوتت الجمعية العامة بكامل هيئتها يوم الأربعاء الماضي لصالح اقتراح بتوجيه اللوم إلى حكومة إيلونجا إيلونكامبا (367 صوتًا مقابل 7 وامتناع عضوان عن التصويت)، وتغيب عن الجلسة العامة رئيس الوزراء وحكومته، وكذلك نواب لجنة الاتصالات الفدرالية. بموجب دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتطلب الرقابة البرلمانية من رئيس الوزراء التنحي في غضون 24 ساعة.