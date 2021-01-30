تمويل سريع بدون تحويل الراتب ومبالغ تمويلية تصل حتى 2 مليون ريال من مصرف الراجحى

تمويل سريع بدون تحويل الراتب أحد حلول مصرف الراجحي التمويلية المبتكرة وذلك بحدود تمويلية مرتفعة تصل إلى 2 مليون ريال سعودي بدون بدفعة مقدمة كما يتيح مصرف الراجحي للسعوديين وغير السعوديين والمتقاعدين أيضاً فرصة الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي حيث يقدم الراجحي التمويل بصيغة مطابقة لضوابط الشريعة والذى يخدم احتياجات العميل في امتلاك السيارة التي يرغب بها حيث يقوم البنك بشراء السيارة التي يرغب بها طالب التمويل من أحد البائعين المعتمدين لدي مصرف الراجحي ثم يقوم البنك بتأجير السيارة لطالب التمويل وذلك حسب المدة والربح المتفق عليه كما يعطي البنك لطالب التمويل الحق في تسجيل السيارة بإسمه أو القيام ببيعها.

تمويل شخصي مطابق مع الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. يوفر مصرف الراجحي التمويل لتلبية الاحتياجات الشرائية لطالب التمويل لامتلاك السيارة التي يرغب بها. يتيح البنك التمويل بدون دفعة مقدمة بالإضافة إلى حدود تمويلية مرتفعة تصل إلى 2 مليون ريال سعودي. يتميز تمويل السيارات المقدم من مصرف الراجحي بإجراءات سهلة. يتميز التمويل بعدم وجود رسوم أو غرامات وذلك عند السداد المبكر. يوفر مصرف الراجحي من خلال تمويل الإيجار التمليكي للسيارات ضمان ممتد يحتوي على أجل استحقاق كامل ضد الأعطال غير الناتجة عن الأهمال.

يوفر بنك الراجحي التمويل للسعوديين وغير السعوديين والمتقاعدين.

الحد الأقصى لعمر طالب التمويل عند إنتهاء التمويل لا يزيد عن 60 سنة.

الحد الأقصى لطالب التمويل من المتقاعدين عند إنتهاء التمويل لا يزيد عن 65 سنة.

الحد الأدنى للراتب الشهري لطالب التمويل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المتقاعدين فيشترط أن يكون الراتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل التقديم علي الطلب عن طريق زيارة أحد فروع البنك. كما يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب المنتج عن طريق الراجحي مباشر. كما يوفر مصرف الراجحي لطالب التمويل التقديم على طلب تمويل الراجحي بدون تحويل الراتب عن طريق رابط التمويل وتعبئة نموذج الطلب.

وثيقة إثبات الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي وتأشيرة الإقامة لطالب التمويل المقيم.

تقديم صورة من رخصة القيادة لطالب التمويل.

تقديم عرض سعر للسيارة التي يرغب بها طالب التمويل.

تعبئة نموذج الطلب بالبيانات الخاصة بطالب التمويل.

تقديم خطاب توظيف لطالب التمويل.

يلزم توفير كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل ويجب أن يكون حديث لأخر ستة أشهر.

مزايا التمويل السريع بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحيشروط الحصول على تمويل سريع بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحيكيفية التقديم على الطلبالمستندات المطلوبة