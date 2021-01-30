صرف الرواتب بالسعودية وما يخص أحقية المواطنين في العلاوة والدعم السنوي

صرف الرواتب بالسعودية لشهر يناير 2021 من أكثر الأسئلة التي تراود الملايين من العاملين بجميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية رغبة منهم في الحصول على المرتبات عاجلاً وليس آجلا بالأخص في الظروف الحالية.

صرف الرواتب بالسعودية

يتم صرف الرواتب داخل المملكة العربية السعودية وإطلاقها في المصارف الآلية يوم 27 من كل شهر مع مراعاة التأخير أو التقديم عن ذلك في حالة توافق اليوم مع الإجازات أو المناسبات الرسمية على سبيل المثال:

وافق تاريخ27 يوم الجمعة أو السبت وهم من أيام الإجازات الرسمية تتم في تلك الحالة تقديم القبض ليوم الخميس أو تأخيره إلى يوم الأحد بحد أقصى.

تحرص المملكة على إطلاق المرتبات باكراً وفي حالة قرب موعد رمضان أو الأعياد يتم إصدار المرتبات قبلها بعدة أيام حتى تتيح للأفراد فرصة شراء الاحتياجات والمستلزمات الأساسية.

الحصول على العلاوة السنوية

من المتوقع أن يتم إضافة العلاوة السنوية مع أول راتب في شهر يناير 2021 وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يحملها كل مواطن ومن خلالها يستلم راتبه الشهري كالآتي:

● العلاوة للمواطنين ليست ثابتة بل تخضع لشروط حسب المستوى على سبيل المثال يتم صرف علاوة قدرها 300 ريال سعودي وتصل إلى 600 للمرحلة الأولى وبالنسبة للمرحلة الثانية تزيد النسبة من 320 حتى 620.

● تصل النسبة من 340 حتى 640 في المستوى الثالث وتنخفض النسبة من 340 إلى 580 في المستوى الرابع.

● خلال المستويين الخامس والسادس تصبك النسبة 380 حتى 510 ريال سعودي.

أحقية المواطنين في العلاوة والدعم السنوي

لا تفرق المملكة العربية السعودية بين أبناءها في الحصول على العلاوة السنوية كما تقدم لهم الآتي:

● إمكانية طلب المساعدات لجميع أبناء المملكة حاملي الجنسية وتوفير كافة احتياجاتهم.

● دعم المواطنين الذين تركوا عملهم بسبب ظروف خارج إرادتهم عن طريق إعطاءهم دعم شهري مالي لحين تحسن ظروفهم أو الحصول على وظيفة جديدة.

● تحرص المملكة على تقديم دعم شهري لكبار السن والمعاشات وذوي الاحتياجات والأرامل والمطلقات كل يوم 10 من الشهر الحديد.

في ختام كلامنا نجد حرص المملكة على صرف الرواتب بالسعودية في موعدها المحددة مع عدم التأخير وفي حالة أن حدث ذلك لا يزيد عن يوم واحد فقط.