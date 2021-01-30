كندا تشدد قيود دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا المتحور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، إنه "سيتعين على الذين يدخلون البلاد الانتظار لمدة تصل إلى 3 أيام للحصول على نتائج الاختبار فى فندق معين على نفقتهم الخاصة بواقع أكثر من ألفى دولار، أما الذين حصلوا على نتائج الاختبار السلبى فعليهم الالتزام بنظام الحجر الصحى فى المنزل تحت إشراف ورقابة أكثر صرامة".

وأضاف: "سيطلب من المسافرين الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء فى الحجر الصحى الحكومى للتحقق مما إذا كانوا حاملين للطفرات الجديدة".

وأعلن ترودو أن "شركات الطيران الكندية ستعلق رحلاتها إلى منطقة البحر الكاريبى والمكسيك حتى الـ30 من أبريل المقبل".

وتابع: "سيتعين عليهم التفاوض مع عملائهم الموجودين حاليا فى هذه المناطق بشأن تنظيم رحلات العودة، واعتبارا من 1 فبراير يجب أن تهبط جميع رحلات الركاب الدولية فقط فى مطارات أربع مدن كندية فانكوفر وتورنتو وكالجارى ومونتريال".