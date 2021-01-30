الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية على منصة أبشر .. طالع في دقيقة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية على منصة أبشر يرغب الملايين في المملكة العربية السعودية الاستفسار عنها لتجديد هوية السيارة، كما يتساءل البعض عن إجراءات التظلم على المخالفات المرورية في السعودية، وتتيح وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم الإقامة، يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية 1442 برقم لوحة السيارة، للتسهيل على المقيميين في المملكة من مختلف المدن بما يضمن إنجاز الخدمات بسهولة وتحقيق التنمية التكنولوجية التى تسعي السلطات السعودية إلى تطبيقها في مختلف المؤسسات والهيئات

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

أصبح الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية إلكترونيًا على منصة أبشر كما إنه يمكن السداد أيضًا أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى مبنى المرور وضياع مزيد من الوقت والمجهود، من خلال استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث تعد منصة أبشر من أكبر وأشهر المنصات الإلكترونية الخدمية في السعودية.

الدخول على منصة أبشر

اختيار أبشر أفراد

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على الخدمات الإلكترونية، ومنها يتم الانتقال إلى خدمات المرور

اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

أضف رمز التحقق.

الضغط عرض عندها ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية على السيارة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرروية برقم الهويةالتظلم على المخالفات المرورية في السعودية

أتاحت وزارة الداخلية التظلم على المخالفات المرورية في السعودية ولكن وفق مجموعة من الشروط تتحدد في التالي: