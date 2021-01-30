الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية على منصة أبشر .. طالع في دقيقة

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الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية على منصة أبشر يرغب الملايين في المملكة العربية السعودية الاستفسار عنها لتجديد هوية السيارة، كما يتساءل البعض عن إجراءات التظلم على المخالفات المرورية في السعودية، وتتيح وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم الإقامة، يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية 1442 برقم لوحة السيارة، للتسهيل على المقيميين في المملكة من مختلف المدن بما يضمن إنجاز الخدمات بسهولة وتحقيق التنمية التكنولوجية التى تسعي السلطات السعودية إلى تطبيقها في مختلف المؤسسات والهيئاتالاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية
أصبح الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية إلكترونيًا على منصة أبشر كما إنه يمكن السداد أيضًا أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى مبنى المرور وضياع مزيد من الوقت والمجهود، من خلال استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث تعد منصة أبشر من أكبر وأشهر المنصات الإلكترونية الخدمية في السعودية.طريقة الاستعلام عن المخالفات المرروية برقم الهوية
- الدخول على منصة أبشر
- اختيار أبشر أفراد
- تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على الخدمات الإلكترونية، ومنها يتم الانتقال إلى خدمات المرور
- اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور.
- إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- أضف رمز التحقق.
- الضغط عرض عندها ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية على السيارة.
أتاحت وزارة الداخلية التظلم على المخالفات المرورية في السعودية ولكن وفق مجموعة من الشروط تتحدد في التالي:
- أن يكون المتقدم بالاعتراض مسجل في بوابة الوزارة.
- لايسمح القانون بالاعتراض على المخالفات التي تم تسديدها.
- لايسمح القانون بالاعتراض على تلك المخالفات التي تم ارتكابها قبل اصدار خدمة الاعتراض على المخالفات.
- يقدم مالك السيارة بالاعتراض في خلال شهر من تاريخ المخالفة.
- يسدد المخالفات بعد تقديم الاعتراض.
- يسمح بالاعتراض على المخالفة مرة واحدة فقط.
- يكون الاعتراض على المخالفات المرورية عبر نظام ساهر فقط.
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