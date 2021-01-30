وظائف الحرم النبوي للنساء 1442.. الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف الحرم النبوي للنساء 1442 التى أعلنتها كلية ومعهد المسجد النبوي الشريف، يهتم بها كافة الفتيات في المملكة العربية السعودية، راغبين معرفة شروط وظائف الحرم النبوي للنساء 1442 بعد دمجهم في مختلف المؤسسات من خلال رؤية المملكة 2030 على أن يكون التقديم في وظائف الحرم النبوي خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/06/1442 هجري الموافق 28/1/2021 ميلادي، وتستمر حتى يوم الخميس تاريخ 22/6/1442 هجري الموافق 04 فبراير 2021 لتكون هناك فرصة كافية لمراجعة كافة المتقدمين في وظائف الحرم النبوي للنساء.

وظائف الحرم النبوي للنساء 1442

أتاحت كلية المسجد النبوي الشريف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف عن وظائف الحرم النبوي للنساء 1442 لدمج الكوادر البشرية المؤهلة في العمل بمختلف مؤسسات المملكة، في التخصصات الآتية:

اللغة العربية.

التربية الإسلامية.

التاريخ الإسلامي.

الفقه وأصوله.

العقيدة.

القرآن الكريم وعلومه.

الحديث وعلومه.

الإدارة العامة.

إدارة الأعمال.

نظم المعلومات.

شروط وظائف الحرم النبوي للنساء 1442

حددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، شروط وظائف الحرم النبوي للنساء 1442 الجديدة على النحو الآتي:

تحمل المتقدمة الجنسية السعودية. حاصة على مؤهل صادر من إحدى الجامعات السعودية أو من جامعة دولية معترف بها في وزارة التعليم السعودية ومصدقة من الوزارة. النجاح في الاختبارات التحريرية. تخطي المقابلات الشخصية .

السيرة الذاتية للمتقدمة.

صورة المؤهلات العلمية.

نسخة مصورة من الدورات التدريبية والمشاركات الثقافية في حالة وجودها.

صورة الهوية الوطنية.

نسخة مطبوعة من الأحوال المدنية للتأكد من الحالة الوظيفية للمتقدم.

صورة معادلة الشهادات.

صورة الخبرات العلمية والعملية إن وجدت.

الأوراق المطلوبة في وظائف الحرم النبوي للنساء 1442

الجدير بالذكر أن لابد من تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الحرم النبوي للنساء 1442 على ملف PDF بشرط أن لا يتجاوز حجمه 3 ميجا بايت، ويتم وضع جميع المستندات المطلوبة بملف word الإصدار الحديث.