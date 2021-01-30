فتح التقديم في الأفواج الأمنية للنساء 1442 الشروط ورابط التسجيل

تقديم الأفواج الأمنية 1442 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأفواج الأمنية للنساء رتبة جندي أول وجندي، وذلك وفقاً لعدد من الشروط الضوابط التي يجب توافرها فيمن ترغب بـ التقديم في الأفواج الأمنية 1442 نساء على رتبة جندي أول وجندي، وسوف نتعرف معكم خلال السطور القادمة على موعد تقديم الأفواج الأمنية 1442 ، وما هي قوات الأفواج الأمنية ، بالإضافة أننا سنوضح لكم كم رواتب الأفواج الأمنية جندي مع البدلات، على أن يبدأ التقديم اليوم السبت الموافق 17-6-1442 الموافق بالتاريخ الميلادي 30-1-2021، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي تقديم الأفواج الأمنية نساء 1442 يوم الخميس الموافق 22-6-1442 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

تقديم الأفواج الأمنية 1442

تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 ، أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية عن المؤهل المطلوب الحصول عليه لمن ترغب في تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 حيث يتطلب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها ويُفضل من تكون حاصلة على مؤهل أعلى.

كما كان على رأس شروط تقديم قوات الأفواج الأمنية 1442 أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، ونتعرف معكم على شروط تقديم الأفواج الأمنية نساء 1442.

ما هي قوات الأفواج الأمنية

التعريف بـ قوات الأفواج الأمنية: تأسست قوات الأفواج الأمنية بالأمر السامي في عام 2010 وتحديداً يوم الحادي عشر من شهر أغسطس ودخلت ضمن المنظومة العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية السعودية مخصصة في حروب العصابات والمناطق الجبلية والمناطق الحدودية وهي تقوم على مساندة القوات العسكرية ولها عدة صلاحيات مثل إلقاء القبض والتفتيش والمطاردة وإطلاق النار وفقاً للنظام المعروف لدى القوات العسكرية.

رواتب الأفواج الأمنية نساء جندي مع البدلات

يريد الكثير معرفة كم رواتب الأفواج الأمنية جندي مع البدلات 1442 ، وذلك قبل البدء في عملية التقديم وتُعد الرواتب العسكرية التي حددتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير ويرغب في معرفتها الكثير ورواتب الأفواج الأمنية نساء جندي 1442 جاءت في التالي:

شروط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية شروط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 والتي جاءت كالتالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

يُشترط أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رابط تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442

يُمكنكم تقديم الأفواج الأمنية للنساء 1442 من خلال الدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف، وذلك في الفترة الزمنية المُحددة والموضحة أعلاه، وسوف نتابع معكم الأخبار عن نتائج المقبولين في الأفواج الأمنية نساء 1442، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال المراجعة والفرز والانتهاء من المقابلات الشخصية والكشف الطبي.