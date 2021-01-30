بعد قلق وترقب.. كشف أسباب انطلاق صفارات الإنذار في طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، ليل الجمعة السبت، أن انطلاق دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة طهران كان بسبب خلل فني في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك أزمايش.
وأوضحت أن صوت صافرات الإنذار انقطع بعد عدة دقائق بعد انتشار حالة من الذعر في العاصمة طهران، وسط حديث عن سقوط طائرة تركية فوق مطار الخميني، إلا أن هذه الأنباء تبين عدم صحتها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ونقل التليفزيون الإيراني الرسمي عن مدير طوارئ طهران منصور درجاتي أن "تسرب المياه الناجم عن الأمطار الغزيرة الليلة في طهران إلى داخل أنظمة الإنذار في إحدى المؤسسات غرب العاصمة أدى إلى تفعيل الأنظمة وإطلاق صفارات الإنذار".
وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم سمعوا صوت صافرات الإنذار في مناطق غربي العاصمة، كما وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وتعطل رحلات الركاب في مطار الخميني.
من جهته، نفى مطار الخميني الدولي تعرض طائرة تركية لخطر السقوط في طهران، وذكر في بيان: "الطائرة التركية غيرت مسارها نحو العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الأحوال الجوية"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وأشارت إدارة المطار إلى أن قبطان الطائرة التركية قال إنه "سيعود إلى مطار الخميني بعد تحسن الأحوال الجوية".
وأكدت الإدارة عودة الملاحة إلى طبيعتها عقب استقرار الأحوال الجوية، وأن طائرة تابعة لشركة "ماهان" قادمة من إسطنبول، وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "إيران آير"، هبطتا بسلام على مدرج المطار.
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