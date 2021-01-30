فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس الجمعة إغلاق بلاده لحدودها بدءا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى "ما لم يكن هناك مسوغ قاهر"، وذلك فى محاولة للحد من تفشى وباء كوفيد-19.





وقررت فرنسا الجمعة إغلاق حدودها اعتبارا من الأحد أمام الرحلات القادمة من الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، باستثناء الرحلات الضرورية، فى إجراء يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس فى أعقاب انعقاد مجلس الدفاع فى قصر الإليزيه "سيتم حظر أى دخول إلى فرنسا وأى خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبى أو منها، ما لم يكن هناك مسوغ قاهر، وذلك اعتبارا من الساعة 00:00 الأحد"

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