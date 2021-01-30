عطل يضرب المواقع الإلكترونية للمطارات الإيرانية

أصيبت المواقع الالكترونية لعدد من المطارات الإيرانية بخلل وخرجت عن الخدمة، وفقًا لما ذكرته مواقع إخبارية إيرانية.
وذكر موقع الأخبار العاجلة الإيراني، اليوم السبت، إن "موقع مطار مهر آباد وسط طهران خرج عن الخدمة"، مشيرًا إلى أن مواقع إلكترونية أخرى لمطارات منتشرة في عدد من المحافظات الإيرانية تعطلت.
وأضاف الموقع أن "الموقع الإلكتروني لمطار الخميني الدولي في طهران خرج عن الخدمة"، كما خرج الموقع الإلكتروني لمطار مدينة تبريز شمال غربي إيران عن الخدمة.
فيما توقفت المواقع الالكترونية لمطارات إيرانية منها مدينة مشهد شمال شرق البلاد، واصفهان وسط طهران، ولم توضح السلطات الحكومية طبيعة هذا التوقف المفاجئ.
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