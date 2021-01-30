طريقة عمل الكوردن بلو اعملي الكوردن بلو بخطوات بسيطة وطعم لذيذ، الكوردن بلو هي أكلة فرنسية المنشأ، وتشتهر بالطعم اللذيذ والجميل والغير معتاد، يتم تحضير الكوردن بلو من صدور الفراخ، ويحبه الأطفال قبل الكبار ويحتوى على الكثير من الفوائد والفيتامينات التي تجعل منه وجبة غذائية ذات قيمة عالية، وتجعل الأمهات تفضل تقديمة لأطفالهم، لذا تبحث جميع السيدات على أفضل طريقة لتحضير الكوردن بلو، وتحاول جاهدة للوصول إلي نفس طعم المطاعم للكوردن بلو، لذا فسنقوم اليوم بتوفير تفاصيل طريقة عمل الكوردن بلو بكل تكاته التي تجعل منه مثل طعم المطاعم تماما. طريقة عمل الكوردن بلو أولا المقادير عدد اثنان بيضة

ملعقتين كبيرتين من الحليب

ملعقة كبيرة خردل الخشن

القليل من الملح والفلفل الأسود الطازج

نصف كوب من البقسماط المطحون الخشن

نصف كوب من البقسماط المطحون الناعم

نصف كوب من الدقيق

أربع قطع من صدور الدجاج

أربع شرائح من الجبن السويسرى (مقطعة قطع سميكة)

4أربع شرائح من لانشون الفراخ

مجموعة من خلة أسنان وأيضا اعملي خلية النحل بأجمل الطرق وأبسطها ثانيا خطوات التحضير قومي بتسخين الفرن على أعلي درجة حرارة موجودة بالفرن.

ثم قومى بضرب البيض والحليب والخردل فى طبق عميق معا، ثم ضعي معهم الملح والفلفل الأسود.

ثم ضعى البقسماط الناعم والبقسماط الخشن والدقيق في وعاء أخر واخلطيهم جيداً.

ثم قطعي قطع الدجاج إلى شرائح رقيقة برفق وبعدها رشي عليها الملح والفلفل الأسود.

ثم ضعى شريحة الجبن السويسرى فوق شريحة الدجاج

ثم ضعي شريحة لانشون الدجاج عليهم.

ثم قومى بلف شرائح الدجاج وبداخلها اللانشون والجبنة السويسرية ثم اغلقيها جيدا بواسطة خلة الأسنان

ثم قومي بتكرار الخطوات السابقة مع جميع شرائح الفراخ.

ثم ضعى قطع الدجاج بعد لفها وإغلاقها جيدا بخلة الأسنان فى البيض بعد ضربه مع الملح والفلفل الأسود

وبعدها قومي بوضعها فى خليط الدقيق والبقسماط

ثم عاودي وضعها فى البيض مرة أخرى

وضعيها مرة أخري فى خليط الدقيق والبقسماط.

ثم قومي بوضع شرائح الدجاج في صينية ثم ضعيها داخل الفرن وبعد دخولها الفرن عليك تهدئة الحرارة قليلاً، اتركيها بداخل الفرن حتى تمام النضج.

وعند تمام النضج أخرجي الكوردن بلو من الصينية وقومي برفع الخلة من الشرائح وعليك تقديمه ساخنا وأيضا مشروبات ساخنة ولذيذة للشتاء طريقة عمل الكوردن بلو أولا المقاديرثانيا خطوات التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكوردن بلو اعملي الكوردن بلو بخطوات بسيطة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.