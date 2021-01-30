عاجل: تأجيل موعد رفع تعليق السفر في السعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية ب تأجيل موعد رفع تعليق السفر من وإلى داخل وخارج المملكة العربية السعودية بشكل كامل، وذلك حرصا منها على عدم تفشى فيروس كورونا أثناء فترات الذروة العالمية، يذكر أن الجوازات السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق السفر من وإلى المملكة العربية السعودية عقب الاعلان الدولي لذروة كورونا في الموجه الثانيه وقد قامت بتعليق السفر البري والبحري والطيران وأرجت المواعيد إلى شهر مارس.

تأجيل موعد رفع تعليق السفر في المملكة

‫أعلنت وزارة الداخلية في المملكة عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين والعاملين على أرض المملكة وفتح المنافذ البرية والبحرية و الخطوط الجوية بشكل كامل ليكون ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً الموافق يوم الاثنين 5/ 10/ 1442هـ الموافق 17/ 5/ 2021 م وذلك بدلا من 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م، وأعلنت بتلك التعديلات مساء أمس الجمعه.

كيفية إلغاء تأشيرة خروج وعودة

بعد التعديلات التي صرحت بها وزارة الداخلية السعودية عن تعديل موعد رفع تعليق الطيران والسفر البري والبحري، اليكم طريقة إلغاء تأشيرة خروج وعودة للتابعين أو للعاملين في المملكة فمن خلال خطوات بسيطه إليكترونيه يمكنم التعديل أو الالغاء.

التوجه إلى منصة أبشر الالكترونية.

الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الاقامة للعاملين في المملكة.

كتابة الرقم السري ثم الضغط على تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على الجوازات.

قم بالضغط على الخدمات الالكترونية.

اضغط على تفاصيل أكثر.

قم باختيار الخدمة.

بعد تحديد الخدمة من قائمة الخدمات اضغط علي تحديث.

خطوات إلغاء تأشيرة خروج وعودة