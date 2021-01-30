أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل بمقتل خمسة أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية في كوبا.
وقالت إن لجنة تابعة للجيش الكوبي تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 5 أشخاص بحادث تحطم مروحية عسكرية في كوبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.