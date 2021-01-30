مقتل 5 أشخاص بحادث تحطم مروحية عسكرية في كوبا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل بمقتل خمسة أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية في كوبا.

وقالت إن لجنة تابعة للجيش الكوبي تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات الحادث.