خطوات إضافة الأنشطة على منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa

تعتبر الأنشطة المدرسية المضافة على منصة مدرستي التعليمية من أهم الأمور التي يجب على جميع المنظومة التعليمية التعرف عليها، للتمكن من فعل الأمر بكل سهولة ونجاح، حتى يتمكنوا من تحضير النشاطات المدرسية بأنواعها المتعددة لتوفير التفاعل اللازم بين الطلاب، الذي يجعلهم على يقين بأن أعضاء المنظومة التعليمية لا غافلون عن متابعة الطلاب على الإطلاق، ولا عن مراقبة مدى تفاعلهم مع العملية الدراسية عن بعد، ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي التعليمية هي الجهة الدراسية التي اتبعتها حكومة المملكة العربية السعودية لمتابعة سير التعليم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

الأنشطة التفاعلية على منصة مدرستي التعليمية

تعتبر الأنشطة التفاعلية هي أحد التقنيات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية ضمن منصة مدرستي، حتى تتمكن من إطلاع الطلاب على المقرر الدراسي المفروض على الطلاب، وقد قامت بتخصيص أقسام متعددة لجميع المقررات ومن بينها (بنك الأسئلة، الإثراءات، سجل الدرجات، كتب المقرر، التقييم الذاتي، دليل المعلم)، وعن طريق دخول المعلم إلى أيقونة المقرر الدراسي يتمكن من التحكم في الأنشطة المدرسية وإدارتها للتعرف على المقرر المطلوب تدرسيه.

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طريقة إضافة نشاط تعليمي على منصة مدرستي

يتم إضافة النشاط المدرسي من خلال الدخول على رابط منصة مدرستي بالحساب الرسمي للمعلم، والضغط على أيقونة المقرر والمصادر الموجودة في القائمة الرئيسية على يمين الموقع، وبعدها يتم اختيار الأنشطة المدرسية وإضافة نشاط، وبعد الانتهاء من وضع جميع البيانات يتم النقر على حفظ.

خطوات الدخول على منصه مدرستي

من الجدير ذكره أن وزارة التعليم السعودية أتاحت أكثر من طريقة للدخول على منصه مدرستي، ومن أفضلها الدخول على المنصة من خلال تثبيت تطبيق توكلنا، ويتم تثبيته على الهاتف المحمول، ومن بعدها الدخول عليها من خلال التطبيق، أو الدخول عليها من الرابط الرسمي بشكل مباشر، أو من خلال تطبيق تيمز.