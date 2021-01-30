كشف "لغز" الحريق الكبير في القاهرة.. مفاجأة غير متوقعة

أعلنت أجهزة الأمن المصرية، ليل الجمعة السبت، أسباب الحريق الكبير في منطقة التوفيقية بالعاصمة المصرية القاهرة، التهمت النيران عدد من المحال التجارية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أن ما حدث لم يكن ناجما عن ماس كهربائي ولكن كان بسبب شخص قام بارتكاب الواقعة.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنها "نجحت في ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران"، حيث أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المتهم وضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وفقا للبيان.

وكشف مرتكب الواقعة "أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، تحصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" تعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران في بعض المحلات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يذكر أن الحريق أسفر عن احتراق 14 من المحلات في المنطقة الواقعة برمسيس وسط القاهرة، كما امتدت النيران إلى أحد المراكز التجارية بذات المنطقة، ولاحقا تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.