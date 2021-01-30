اكتشاف كود سري في أندرويد يجعل بطارية هاتفك تدوم حتى 3 أيام وبدون أي برامج، كما سنعرض لكم أهم الحيل والنصائح التي يمكن من خلالها إطالة عمر البطارية لديكم، وبالتالي قضاء مزيد من الوقت في الاستمتاع بالألعاب وتصفح المواقع دون الحاجة لشحن البطارية عدة مرات يومياً، فسوف نقدم أفضل حل للتخلص من استنزاف البطارية في وقت قصير وسوف يطول عمر البطارية إلى ثلاثة أيام، ولكن قبل تطبيق هذه الطريقة عليك أن تعرف أن ادخال الكود الخاص لإطالة البطارية هو سلاح ذو حدين، فإذا قمت باستخدامه بطريقة خاطئة سوف تضر جهازك كاملا، لذا عليك أن تتابع الخطوات كاملة و بالتفصيل الممل لكي تحصل على افضل النتائج.

طريقة ادخال الكود لجعل بطاريتك تدوم أطول

أولاً يجب التأكد من أن الشحن الموجود في الهاتف لا يتعدى نسبةـ 15 في المئة، ثم قم بتفعيل وضع الطائرة واجعل الهاتف صامت بدون تفعيل الاهتزاز، بعد ذلك اخفض إضاءة الشاشة إلى أقل حد ممكن وقم بإيقاف تفعيل الإضاءة التلقائية، بعد ذلك ابدأ بالدخول إلى الإعدادات الخاصة بالجهاز ثم التطبيقات ثم قم بإغلاق التطبيقات المستخدمة مثل فيسبوك، الماسنجر، انستغرام، أو الواتساب وكل ما يشبه ذلك للتأكد من عدم استهلاك البطارية.

بعد ذلك قم بإدخال الكود السري لإطالة عمر بطارية الهاتف لنظام تشغيل أندرويد، وذلك من خلال جهات الاتصال قم بالضغط على رمز النجمة ثم رمز الشباك صفر اثنين اثنين ثمانية ثم رمز الشباك، وسوف يظهر لك واجهة قم باختيار موافق ثم انتظر بضع دقائق، بعد ذلك قم بتوصيل الشاحن وانتظر حتى يشحن الهاتف بنسبة مئة في المئة، وعندما ينتهي هاتفك من الشحن كاملا قم إيقاف التشغيل ثم شغل الهاتف مرة أخرى وسوف تلاحظ الفرق، ولكن احذر يجب تطبيق كل الخطوات كاملة كي تجعل جهازك في أمان، وإذا لم يقم هاتفك بالاستجابة هذا الكود وفي حالة ما إذا كنت ترغب في إلغاء تفعيله، قم بتنفيذ نفس الخطوات مرة أخرى ثم قم بالضغط على QUICK START وإعادة تشغل الهاتف.

أسباب استنزاف بطارية الهاتف في وقت قصير

يجب أن تتعرف عن أسباب استنزاف بطارية هاتفك في وقت قصير، مثلا تشغيل عدة تطبيقات في الخلفية قد يؤدي إلى استهلاك شحن البطارية بسرعة، أيضا استخدام إضاءة عالية للهاتف وبرامج الألعاب يتسبب في سرعة استنزاف البطارية وخصوصا ان كانت العاب ثقيلة مثل ببجي و فرى فاير ومثل هذا الألعاب، كذلك وضع الجهاز دائما متصل بالواي فاي طوال الوقت يسحب من شحن البطارية حتى إن كانت لا تستخدم، أيضا استخدام أنواع مختلفة من الشواحن في الغالب تكون رديئة وقد تتسبب في تلف البطارية في وقت قصير.