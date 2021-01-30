العثور على كتيبات لصنع القنابل فى منزل أحد مقتحمى الكابيتول

جدة - نرمين السيد - واعتبر المحققون أن دومينيك بيزولا "يشكل خطرا جديا" على المجتمع وقد يحاول الفرار من العدالة، مما يقتضى حبسه على ذمة التحقيق.

وتم اعتقال بيزولا فى نيويورك أثناء التحقيقات فى اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب للكابيتول فى يوم إقرار نتائج الانتخابات، وذلك بعد رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.

وتقول مواد التحقيق إن بيزولا كان بين المهاجمين الأولين الذين دخلوا مبنى الكابيتول، وأنه كسر نافذة المبنى ليمكّن المحتجين الآخرين من الدخول وأثناء الاقتحام، دخل قاعة مجلس الشيوخ ودخن سيجارا فيها.

واعتقل مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى أكثر من 135 شخصا فى إطار قضية اقتحام الكابيتول، الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص.