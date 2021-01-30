الرئيس الأفغاني يحض بايدن على تكثيف الضغط على طالبان

حضّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الإدارة الأمريكية الجديدة الجمعة على تكثيف الضغط على حركة طالبان وعدم التسرع في سحب المزيد من القوات.
وقال غني إن طالبان فشلت في الوفاء بالشروط المتفق عليها في اتفاق فبراير 2020 مع الولايات المتحدة للحد من الهجمات في أفغانستان وقطع العلاقات طويلة الأمد مع تنظيم القاعدة.
وتابع غني في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى آسبن الأمني "يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اتخاذ موقف قوي للغاية بشأن النهج القائم على الشروط".
وقال إنه بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان العام الماضي، أكد المسؤولون الأمريكيون لكابول "أنه سيكون هناك وقفا لإطلاق النار أو خفضا كبيرا للغاية للعنف".
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