الجيش الأمريكى ينتقد تحليق طائرات عسكرية صينية فوق بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - قال الجيش الأمريكى يوم الجمعة إن طائرات عسكرية صينية كانت قد حلقت فوق بحر الصين الجنوبى الأسبوع الماضى لم تشكل أى تهديد "فى أى وقت" لمجموعة حاملات طائرات أمريكية بالمنطقة لكنه وصفها بأنها كانت مثالا لزعزعة الاستقرار ونهج بكين العدائى.





وذكرت قيادة المحيط الهادى بالجيش الأمريكى فى بيان أن "مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحى البحرية والجو لجيش التحرير الشعبى ولم يشكلا أى تهديد فى أى وقت لسفن وطائرات وبحارة البحرية الأمريكية"، بحسب رويترز. وقال مسؤول أمريكى، إن الطائرات الصينية ظلت على مسافة من السفن البحرية الأمريكية لم تقل عن 250 ميلا بحريا.

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