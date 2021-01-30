أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وذلك في تفش جديد للعدوى، حيث سجلت الإصابات في خمس مدن وأقاليم منها العاصمة هانوي.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنها رصدت 32 من الحالات الجديدة في إقليم هاي دوانج واثنتين في إقليم قوانج نينه المجاور.

وذكرت أنها سجلت أكثر من 1700 إصابة بالفيروس منذ ظهوره قبل عام منها 873 حالة محلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتنام تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.