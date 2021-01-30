بقوة 3.07 درجة.. زلزال يضرب السعودية

أعلنت هيئة "المساحة الجيولوجية" السعودية عن تسجيل هزة أرضية شمال مدينة حائل السعودية.



وذكرت الهيئة أن الهزة الأرضية وقعت فجر اليوم، السبت، في منطقة تبعد 46 كم شمال مدينة حائل.



وأضافت أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين رصدت الساعة (01:31)، الهزة الأرضية.



ولفتت الهيئة إلى أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات.

