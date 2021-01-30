الصين تسيطر على كورونا من جديد.. 52 إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم السبت، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه هو نفس المعدل الذى سجلته البلاد فى اليوم السابق، فى تراجع ملحوظ للحالات المسجلة.





وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت اللجنة الصينية أن 36 من الإصابات الجديدة هى لإصابات محلية، بينما جاءت 16 حالة عدوى أخرى من الخارج. كما تراجعت أعداد الإصابات الخالية من الأعراض إلى 16 حالة، مقابل 42 فى اليوم السابق. وبذلك، تكون حصيلة الإصابات التى سجلتها الصين بوباء كورونا منذ ظهور الجائحة قد بلغ 89.430 حالة مؤكدة، مع استقرار معدل الوفيات عند 4.636 وفاة.

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