رئيس المكسيك: لازلت مصابًا بكورونا وتخطيت المرحلة الحرجة

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، لم يحضر لوبيز أوبرادور، أى مناسبات عامة منذ إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا يوم الأحد الماضى.
وقال الرئيس المكسيكى في المقطع الذى نشره على وسائل التواصل الاجتماعى "تويتر": "ما زلت أعانى أعراض كورونا، إلا أن الأطباء أخبرونى بأننى تجاوزت المرحلة الحرجة بالفعل، وأظهر أمامكم الآن حتى لا تكون هناك شائعات، فأنا بخير، رغم أنه لا يزال يتعين علىّ مواصلة فترة الراحة".
كما أشار الرئيس المكيسكى إلى أنه كان يعمل، وكان مطلعًا بشكل جيد على كل الشؤون العامة، خصوصًا ما يتعلق بالجائحة، مختتمًا بأنه "من المتوقع وصول 6 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا إلى المكسيك فى فبراير المقبل".
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