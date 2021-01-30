جدة - نرمين السيد - والتقى بايدن، خلال زيارته، بالعسكريين سواء من العاملين بالخدمة أو المتقاعدين ممن يتلقون العلاج بالمركز، كما قام بجولة فى مركز توزيع اللقاحات.
وأشارت مصادر أمريكية إلى أن بايدن لديه تاريخ شخصى مع هذا المستشفى الذى يعالج آلافا من العسكريين وأسرهم، حيث توفى فيه ابنه "بو" الذى كان ضابطا فى قوات الحرس الوطنى بولاية ديلاوير فى عام 2015 متأثرا بإصابته بسرطان المخ.
وذكر بايدن فى تصريحات له أن المستشفى اعتنى كثيرا بابنه فى أيامه الأخيرة.
يذكر أن هذا المركز الطبى به جناح خاص بالرؤساء لتلقى العلاج، وقد حجز به الرئيس السابق دونالد ترامب لبضعة أيام فى شهر أكتوبر الماضى حين كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا.
ولم يقم بايدن بزيارات رئيسية منذ بدء توليه السلطة، كما قلل من اجتماعاته الشخصية المباشرة، مركزا على المقابلات الافتراضية؛ للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يزور الجنود المصابين بمركز والتر ريد الطبى العسكرى الذي توفى به ابنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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