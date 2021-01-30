عقب إصابته بكورونا.. تطور جديد في حالة الرئيس المكسيكي

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز، عبور المرحلة الحرجة من عدوى فيروس كورونا.

وقال الرئيس المكسيكي في مقطع فيديو له إنه لا يزال مصابا بكورونا، إلا أن الأطباء قد أكدوا على عبوره المرحلة الحرجة.

ولم يظهر لوبيز منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا منذ ما يقرب من أسبوع.

وكان رئيس المكسيك، لوبيز أوبرادور، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يؤسفني أن أبلغكم أنني مصاب بفيروس كورونا. الأعراض طفيفة لكني الآن أتلقى العلاج الطبي".

وأضاف: "كالعادة، أنا متفائل.. سنمضي قدما جميعا".

وتابع: "ستمثلني الدكتورة أولجا سانشيز كورديرو في الصباح لتقديم تقرير عن كيفية القيام بذلك كل يوم".