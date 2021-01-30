إسرائيل تقترب من إنشاء مطار دولي جديد

نقلت وسائل الإعلام العبرية اليوم، السبت، عن مصادر رسمية للاحتلال الإسرائيلي، أن حكومة بنيامين نتنياهو اقتربت من المصادقة على البدء بأعمال إنشاء مطار دولي جديد في إسرائيل يكون موازيًا لمطار "بن جوريون" في مدينة اللد، وأن المطار سيقام بالقرب من بلدة يافة الناصرة والقريبة من مدينة الناصرة، حيث سيتم تحويل المطار العسكري فيها، إلى مطار مدني دولي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مخطط المطار موجود منذ عام 2014 حيث قامت بعض الجمعيات آنذاك بالاعتراض على المخطط بدعوى تخريب مساحات خضراء، أضرار بيئية وصحية لسكان المنطقة، واكتظاظ مروري خصوصًا في يافة الناصرة والناصرة لاقترابهم الجغرافي للمطار، واكتظاظ سكاني مستقبلي، واحتمال انهيار البنية التحتية مستقبلًا في هذه البلدات ، وضجيج غير محمول بسبب توجيه حركة الطيران في سماء يافة الناصرة المجيدل والناصرة واحتمال انخفاض اسعار العقارات والاراضي في هذه المناطق بسبب الضحيج والتلوث البيئي.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، على طلب وزارة المواصلات وسلاح الجو الإسرائيلي على إنشاء مطار جديد قرب يافة الناصرة، حيث من المقرر والمخطط أن يتم بناء المطار المدني مكان المطار العسكري الموجود حاليا في المنطقة.

وبحسب البرنامج فإن المطار سيكون الثاني بكبره في اسرائيل، وسيتخلل مسارات لاستيعاب جميع أنواع وأحجام الطائرات.