الأرصاد الكويتية: طقس معتدل ويترسب الغبار تدريجيا.. والعظمى 20

وأوضحت هيئة الأرصاد وفقا لما نشرته القبس، فمن المتوقع أن يكون الطق مائلًا للبرودة إلى بارد وغائم جزئيًا، ليلا والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة. وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 20 درجة، وتنخفض إلى 14 درجة ليلًا. وفى سياق آخر فقد أعلنت الكويت الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا البريطاني لعلاج فيروس كورونا.

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم السبت، معتدل ويترسب الغبار تدريجيًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

وقال عبدالله البدر الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بالصحة الكويتية أن القرار جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركية التي تم تشكيلها بالتعاون مع إدارة تقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وتابع أن بلاده كانت حريصة على عدم تأخر لقاحات كورونا لذلك تعاقدت على الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا والذي من المتوقع أن تصل خلال أيام.