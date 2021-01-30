الأرصاد الكويتية: طقس معتدل ويترسب الغبار تدريجيا.. والعظمى 20

وفى سياق آخر فقد أعلنت الكويت الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا البريطاني لعلاج فيروس كورونا.
وقال عبدالله البدر الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بالصحة الكويتية أن القرار جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركية التي تم تشكيلها بالتعاون مع إدارة تقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.
وتابع أن بلاده كانت حريصة على عدم تأخر لقاحات كورونا لذلك تعاقدت على الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا والذي من المتوقع أن تصل خلال أيام.
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