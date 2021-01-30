أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمنية في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع، أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهيرية أمس الجمعة في مقاطعتي داند وأرغانداب، ما أسفر عن مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين، جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية والمسلحين.
وأضاف البيان، أنه تم إبطال مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها عناصر حركة طالبان على جانب الطرق وتم تدمير أربع مركبات خلال العملية العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الأفغانية: مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين خلال عملية عسكرية بجنوب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.