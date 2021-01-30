قطر ترسل 30 مليون دولار تمويلات لـ حماس .. تفاصيل

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن قطر تعهدت بصرف 30 مليون دولار إلى قطاع غزة كل شهر حتى نهاية العام.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه في الأشهر الأخيرة، تم الاتفاق على حزمة المساعدات القطرية لقطاع غزة حتى نهاية العام الجاري 2021، كجزء من التفاهمات.

وأوضحت أن الملايين مقسمة إلى ثلاثة أغراض، الأول تمويل شراء السولار لمحطة الكهرباء (خمسة ملايين دولار)، والثاني هو مساعدة الفقراء - عشرة ملايين، والثالث وقيمته سبعة ملايين وهو دفع رواتب الموظفين.