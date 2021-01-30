نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تسجل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الصحية في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الصينية، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تقرير للجنة الصحة الوطنية الصينية، قالت فيه إن 55 من الحالات الجديدة هي إصابات محلية.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 82 إصابة يوم أمس، بينها 69 إصابة محلية.

وأعلنت اللجنة الصينية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 89272، فيما توقف عدد الوفيات عند 4636.