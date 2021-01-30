“عاجل الآن” وظائف شئون الأفواج الأمنية للنساء 2021 عبر رابط أبشر توظيف // شروط التقديم والموعد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن وظائف نسائية شاغرة، وقالت أن التقديم سوف يكون من خلال رابط أبشر توظيف الإلكتروني على رتبة، ” جندي أول، جندي” في مناطق الرياض و عسير و نجران، لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها وقالت أن التسجيل سيكون متاح من يوم السبت القادم، وفق الشروط والقواعد التي حددتها الإدارة وفيما يلي تفاصيل الوظائف.

موعد التقديم على وظائف شئون الأفواج الأمنة

جاء في الإعلان عن فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم، السبت 17 من جمادي الأخر الموافق 30 من شهر يناير الجاري من الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس القادم 22 من شهر جمادي الأخر الموافق 2 فبراير 2021 في العاشرة صباحاً.

رابط أبشر توظيف للتقديم على الوظائف

كل الوظائف والخدمات الحكومية تتم عبر رابط أبشر توظيف، ووظائف شئون الأفواج الأمنية للنساء 1442 سوف تكون من خلال البوابة الإلكترونية لأبشر توظيف، وفق الشروط التي حددتها إدارة القبول المركزي.

نبذة مختصرة عن قوات شئون الأفواج الأمنية

قوات الأفواج الأمنية هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهي إحدى فروع المنظومة الأمنية في المملكة العربية السعودية تختص في حروب العصابات والمناطق الجبلية والحدودية، ولها صلاحيات الضبط والمطاردة والتفتيش أوطلاق النيران وفق النظام ومساعدة القوات النظامية العسكرية، تأسست بأمر سامي يوم 11 أغسطس عام 2010 وتم اعتمادها ضمن المنظومة الأمنية يوم 14 ديسمبر عام 2015.

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ وأن تكون متزوجة من رجل سعودي.

يستثنى من ذالك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للوطن خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن تتمتع المتقدمة على الوظائف بحسن السير والسلوك وأن تكون غير محكوم عليها في قضايا.

يجب أن تكون حاصلة على المؤهل العلمي المناسب الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل المؤهل العالي.

يجب أن تجتاز المتقدمة أختبارات الوظيفة أوجراءات القبول وأن يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

يجب أن تكون المتقدمة لم يسبق لها العمل في أي وظيفة عسكرية سابقاً أو تم فصلها من وظيفة حكومية.

يجب أحضار صورة مصادقة للشهادة العلمية الحاصلة عليها المتقدمة من الجهات المختصة.

يجب أن يكون لدى المتقدمة على الوظيفة هوية وطنية سارية المفعول.

شروط التقديم على وظائف شئون الأفواج الأمنية للنساء 1442وظائف شئون الأفواج الأمنية 1442

يحرص الشباب السعودي ” دجال، نساء” في التقديم الوظائف العسكرية التي تعلن عنها الحكومة السعودية، للمزايا الكبيرة التي تتمتع بها الجهات العسكرية من تأمينات ومعاشات ورواتب جيدة، وأيضاً من يلتحق في العمل العسكري سواء الداخلية السعودية، أو القوات المسلحة السعودية فهو يشعر بأنه يقدم خدمة لوطنه الذي يعيش فيه ويتمتع بخيراته وهي وظيفة وشرف كبير لكل مواطن.