“تفعيل رابط أبشر توظيف” اليوم فتح التسجيل على وظائف شئون الأفواج الأمنية للنساء 1442 “جندي أول، جندي”

في ظل عمل الحكومة السعودية الدائم على توفير فرص عمل لمواطنيها من الرجال والنساء، أعلنت عن وظائف شئون الأفواج الأمنية 1442 للنساء من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها،عن وظائف عسكرية على رتبة ” جندي أول ، جندي” في عدة مناطق بالمملكة وهي، ” الرياض، عسير، جازان، نجران” وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية القواعد العامة للتقديم على الوظائف، ورابط التقديم وموعد بدأ التسجيل على الوظائف، وكافة التفاصيل التي سنقدمها لكم داخل المقال.

رابط التقديم على وظائف شئون الأفواج الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي أن كل من تنطبق عليها شروط التقديم على الوظائف، يمكنها التسجيل عبر رابط أبشر توظيف في المواعيد المحددة للتسجيل، وفي حالة القبول المبدئي سوف يتم تحديد موعد المقابلة المبدئية لشغل الوظائف لكل متقدمة عن طريق رسالة نصية على رقم الجوال الذي سيتم تسجيله في أستمارة التقديم.

موعد التقديم على وظائف شئون الأفواج الأمنية 1442

كما جاء في الإعلان عن الوظائف فأن فتح باب التسجيل على شغل الوظائف، سوف يفتح في تمام العاشرة صباحاً يوم السبت القادم 2021/01/30 الموافق 17 من جمادي الأخر، وينتهي باب التسجيل في يوم الخميس 2021/02/04 الموافق 22 من شهر جمادي الأخر 14425 هجري.

بداية قوات الأفواج الأمنية السعودية

أنشأة قوات الأفواج الأمنية بقرار سامي من الديوان الملكي عام 2010، وتم اعتمادها ضمن المنظومة الأمنية السعودية في 14 ديسمبر 2015، وتتبع وزارة الداخلية السعودية ومتخصصة في حروب العصابات والمناطق الحدودية الوعرة والمناطق الجبلية، ومن صلاحيتها أطلاق النيران وفق القانون ولها حق الضبطية والتفتيش، وفق القوانين والنظم المحددة من قبل الوزارة.

وظائف شئون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية

يبدأ صباح اليوم السبت 2021/01/30 التسجيل من خلال الدخول على بوابة أبشر توظيف، وكتابة البيانات المطلوبة لكل راغب في التقديم من العاشرة صباحاً، ومن المنتظر أن يكون الأقبال كبير على التسجيل نظراً للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها شاغل الوظائف العسكرية في المملكة، وأعلنت وزارة الداخلية عن أستعدادها لتلقي طلبات النساء الراغبات في شغل الوظائف المعلن عنها.

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية ويستثنى من كانت نشأتها مع والدها خلال خدمة البلاد خارج المملكة. يجب أن تكون المتقدمة على الوظيفة حسنة السير والسلوك وأن لا تكون محكوم عليها في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. يجب أن تكون المتقدمة للوظائف لديها هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم. أن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل حملة الشهادات العليا. يجب أن تجتاز الاختبارات المقررة للوظائف و أجراءات القبول. يجب أن تكون المتقدمة لم يسبق لها العمل في أي جهة عسكرية سابقاً أو تم فصلها من أي وظيفة عسكرية. في حالة أن المتقدمة للوظائف سيدة متزوجة شرط يكون الزوج سعودي الجنسية والمنشأ. يجب أن يتناسب طول المتقدمة على الوظائف مع وزنها وفق اللائحة الطبية.

الشروط العامة للتقديم على وظائف شئون الأفواج الأمنية