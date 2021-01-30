أخفت جثة أمها في الثلاجة 10 سنوات.. و"صدفة" فضحتها

أخفت امرأة جثة والدتها في ثلاجة المنزل لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم العثور عليها بالصدفة، وفقما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن تقارير صحفية محلية.
وقالت المرأة اليابانية، وتدعى يومي يوشينو (48 عاما)، إنها أخفت جثة والدتها في الثلاجة عن أعين الشرطة "لأنها كانت تخشى إجبارها على مغادرة المنزل" إذا تم اكتشاف الوفاة.
وأعلنت الشرطة اليابانية أنها اعتقلت يوشينو بتهمة "إخفاء جثة أنثى"، بعد أن عثر عليها يوم الأربعاء الماضي داخل الثلاجة في شقة في طوكيو.
وعن طريق الصدفة، اكتشف عامل نظافة الجثة في ثلاجة مخبأة في خزانة.
وكشفت مصادر شرطية أن يوشينو قالت: "عندما توفيت والدتي قبل حوالي 10 سنوات، أخفيت الجثة لأنني كنت أخشى إجباري على الخروج من الشقة المشتركة بيننا".
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الأم، التي يعتقد أنها كانت تبلغ من العمر حوالي 60 عاما وقت وفاتها، ورد اسمها في عقد إيجار الشقة في مجمع سكني تابع للبلدية.
وقالت تقارير إن يوشينو أجبرت على مغادرة الشقة في منتصف يناير الجاري، بعد أن تخلفت عن دفع الإيجار.
وذكرت التقارير أن تشريح الجثة لم يحدد وقت أو سبب وفاة المرأة.
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