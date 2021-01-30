تونس: أول دفعة من لقاح كورونا تصل مطلع فبراير بتنسيق مع كوفاكس

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى تونس، اليوم السبت، أن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى البلاد سيكون فى مطلع فبراير المقبل، وذلك بالتنسيق مع مبادرة كوفاكس، وهى الآلية التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات فى مواجهة جائحة كورونا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وبلغت حصيلة الإصابات بوباء كورونا فى تونس نحو 202 ألف و323 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 6 آلاف و446 حالة وفاة. كما أعلنت السلطات التونسية منذ 23 يناير الجارى، استمرار حظر التجوال لمدة 3 أسابيع إضافية، ومنع التجمعات والتظاهرات، لخطورة الوضع الوبائى فى البلاد.

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