صحف إيران: طهران أعدمت الناشط البلوشى جاويد دهقان اليوم

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة حضت إيران، أمس الجمعة، على وقف تنفيذ حكم الإعدام "الوشيك" بحق جاويد الذى ينتمى إلى أقلية البلوش، وسط انتقادات شديدة للحكومة الإيرانية بسبب سلسلة من الإعدامات السابقة التى طالت أشخاصًا ينتمون إلى أقليات عرقية.

وأعرب ناشطون خارج الجمهورية الإيرانية في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم بشأن عدد الأكراد والبلوش الذين تم إعدامهم أو يواجهون حكم الإعدام فى إيران.

وبحسب "فرانس برس"، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "نستنكر بشدة سلسلة الإعدامات البالغ عددها 28 على الأقل منذ منتصف ديسمبر، بما فى ذلك أشخاص ينتمون إلى الأقليات".

وأضافت: "ندعو السلطات إلى وقف التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام بحق جاويد دهقان، ومراجعة قضيته وقضايا أحكام الإعدام الأخرى، بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان".

وحكمت السلطات الإيرانية على دهقان بالإعدام فى مايو 2017، بزعم انتمائه الى جماعة مسلحة وتورطه فى كمين مسلح، أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس الثورى.