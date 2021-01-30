أفغانستان: سقوط ضحايا فى هجوم إرهابى على قاعدة عسكرية فى ننكرهار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال غلام سانى ستانيكزاى، رئيس شرطة إقليم ننكرهار، إن الهجوم بالسيارة المفخخة استهدف قاعدة للجيش فى منطقة شيرزاد الواقعة غربى الإقليم وتسبب فى وقوع إصابات".

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى حض الإدارة الأمريكية الجديدة، أمس الجمعة، على تكثيف الضغط على حركة طالبان وعدم التسرع فى سحب المزيد من القوات، مؤكدًا أن حركة طالبان فشلت فى الوفاء بالشروط المتفق عليها فى اتفاق فبراير 2020 مع الولايات المتحدة، للحد من الهجمات فى أفغانستان وقطع العلاقات طويلة الأمد مع تنظيم القاعدة.