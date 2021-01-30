موريتانيا: إحالة التحقيق فى فساد الرئيس السابق إلى النيابة العامة قريبًا

وردًا على أسئلة للنواب خلال جلسة فى البرلمان الموريتانى، مساء أمس الجمعة، قال ولد بلال إن ملف التحقيق المنبثق عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية سيدخل حيز الاتهام الأسبوع المقبل، نافيًا أن يكون هنالك أى نية لتأخير الملف أوعرقلته من طرف الحكومة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، كان نواب فى البرلمان انتقدوا تأخر معالجة الملف الذى أحالته لجنة تحقيق برلمانية فى يوليو الماضى إلى السلطات، وهو ما رد عليه ولد بلال، مؤكدًا "لم يحدث أى تأخير وفى الأيام القليلة المقبلة سندخل فى مرحلة الاتهام".
وأوضح رئيس الوزراء الموريتانى، أن "القضية تتعلق بأشخاص ونوع من الاختلالات غير المعهودة، وبالتالى كان لزامًا علينا أن نأخذ الوقت للتدقيق، حتى لا يظلم أحد، وحتى تكون الأمور مضبوطة".
وتتعلق القضية بشبهات فساد فى منح صفقات كبيرة فى مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة، إذ أنه أكبر ملف فساد يشمل رئيسًا سابقًا للبلاد وعددًا من الوزراء السابقين.
بينما مازال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يرفض الرد على أسئلة المحققين، متمسكًا بنص المادة 93 من الدستور الوريتانى، والتى تمنح حصانة قضائية لرئيس الجمهورية.
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