تعدي تركي جديد على الأراضي السورية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن دخول رتل عسكري تركي مكون من 15 آلية إلى منطقة خفض التصعيد السورية.

ومنذ أيام، شهد معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب اليوم، دخول رتل تركي جديد - مكون من 20 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية - الى الأراضي السورية حيث توجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الى أن عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ 8050 آلية، بالإضافة إلى وجود 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وذكر المرصد عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، ارتفع إلى أكثر من 11550 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية.

وتحمل الشاحنات دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية وفق ما أفاد المرصد السوري.