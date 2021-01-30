قيادات الجيش السوداني يتفقدون الحدود مع إثيوبيا

تفقد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش السوداني، مناطق حدودية بالشريط الحدودي مع إثيوبيا بولاية القضارف.
وبحسب صحيفة "سودان تربيون"، فقد تفقدت قيادة الجيش السوداني أعمال تشييد المعابر والطرق في منطقة الفشقة التي استردها أخيرا من مليشيات إثيوبية.
يأتي ذلك وسط أنباء تتحدث عن نشر الجيش الإثيوبي أسلحة ثقيلة في المنطقة الحدودية مع السودان.
كما شملت الزيارة أيضا منطقة بركة نورين وعدد من القرى حولها وذلك للاطمئنان على جاهزية القوات المسلحة".
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية.
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