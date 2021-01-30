تونس تعلن موعد وصول لقاح كورونا

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى البلاد مطلع الشهر المقبل، بالتنسيق مع مبادرة كوفاكس.



ومن ناحية أخرى، أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، اليوم تمديد الحجر الصحي 3 أسابيع إضافية.

وأصدرت السلطات الصحية في تونس قرارا بتمديد إجراءات الحجر الصحي الموجه لمدّة 3 أسابيع، وذلك بداية من 25 يناير الجاري وحتى 14 فبراير المقبل.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه سيتم تطبيق حظر التجوال بكامل المدن التونسية من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.



كما شملت القرارات التونسية منع التجول بين الولايات والعمل بنظام التناوب يوما بيوم مع اعتماد العمل عن بعد.