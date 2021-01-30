أكد أحد المشاركين في اقتحام الكونجرس الأمريكي 6 يناير الماضي، على عزمه الشهادة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاكمة عزله الشهر المقبل.
وقال ألبرت واتكينز، محامي المتهم جاكوب تشانسلي، والذي اشتهر في اقتحام مبنى الكونجرس بارتداء قبعة من الفرو بقرون، إن موكله كان مغرما بترامب، إلا أنه ينوي الشهادة ضده.
واضاف: "لكن هذا الحب انتهى مع ولاية ترامب عندما غادر الرئيس السابق البيت الأبيض دون منح عفو لتشانسلي وآخرين ممن شاركوا في أعمال الشغب".
وتابع: "لقد شعر وكأن الرئيس خانه".
يذكر أن جاكوب يواجه اتهامات بالعصيان المدني وعرقلة إجراءات رسمية وسلوك غير منضبط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربه موجعة.. أحد مقتحمي الكونجرس يعتزم الإدلاء بشهادته ضد ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.