نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس المكسيكي بعد إصابته بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر، اليوم السبت، أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مازال مصابا بمرض كوفيد-19، لكن الأطباء أبلغوه أنه اجتاز المرحلة الحرجة من العدوى.

وأوضح لوبيز أوبرادور، الذي كان يتحدث في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر"، أنه لم يحضر أي مناسبات عامة منذ إعلانه عن إصابته بكوفيد-19 يوم الأحد.

وقد ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك، إلى 153 ألفا وعدد الإصابات إلى 1.8 مليون في هذا البلد الذي يعد 126 مليون نسمة.

وكانت العاصمة مكسيكو، تعاني وضعًا حرجًا في هذا الإطار، إذ بلغت نسبة إشغال أسرّة المستشفيات 90% كما أن الأنشطة غير الضرورية معلقة منذ 18 ديسمبر.