أشهر مقتحمى الكابيتول مستعد للإدلاء بشهادته ضد ترامب

جدة - نرمين السيد - أبدى أحد مقتحمى الكابيتول وأبرز مثيرى الشغب البارزين فى واشنطن، جاكوب تشانسلى، استعداده للشهادة ضد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى محاكمة عزله المرتقبة، معتبرًا أن ترامب خانه لعدم العفو عنه، حسبما أفاد المحامى الخاص به.





وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، قال ألبرت واتكينز، محامى المتهم جاكوب تشانسلى من ولاية أريزونا، إن موكله كان مغرمًا بشدة بترامب، لكن هذا الحب انتهى مع ولاية ترامب عندما غادر الرئيس السابق البيت الأبيض دون منح عفو لتشانسلى وآخرين، ممن شاركوا فى أعمال الشغب. وقال واتكينز، محامى المتهم: "لقد شعر وكأن الرئيس خانه". واشتهر تشانسلى بالمشاركة فى مظاهرات 6 يناير، حيث كان يرسم علم الولايات المتحدة على وجهه، وعارى الصدر، ويرتدى قبعة من الفرو بقرون. ويواجه تشانسلى وأربعة أشخاص آخرين على الأقل، اتهامات اتحادية ناجمة عن أعمال الشغب، إذ أنهم كانوا يتلقون أوامر من ترامب. كما تشمل التهم الموجهة إلى تشانسلى العصيان المدنى وعرقلة إجراءات رسمية والسلوك غير المنضبط فى مبنى يخضع لقيود والتظاهر فى مبنى الكابيتول وتهم أخرى.

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