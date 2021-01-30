جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، أمس الجمعة، قال المكتب الإعلامى للرئاسة اللبنانية إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى "مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة، رافضًا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التى تجسد الشراكة فى تأليف الحكومة، استنادًا إلى المادة 53 من الدستور".
وأضاف البيان: "هذه النقطة الأساس فى كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة، خصوصًا أن التفرد هو نقيض المشاركة"، مؤكدًا أنه "لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقى، المبنى على التوازن الوطنى وحماية مرتكزاته".
ويأتى بيان الرئاسة اللبنانية بعد يوم من اتهامات وجهها الحريرى لقصر بعبدا، والتى انتقد فيها الاشتباك الحكومى نحو مسارات طائفية، مشددًا على مطالبته بـ 18 وزيرًا من الاختصاصيين لتشكيل الحكومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة اللبنانية تتهم الحريرى بالانفراد بتشكيل الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.