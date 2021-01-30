الرئاسة اللبنانية تتهم الحريرى بالانفراد بتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، أمس الجمعة، قال المكتب الإعلامى للرئاسة اللبنانية إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى "مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة، رافضًا الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التى تجسد الشراكة فى تأليف الحكومة، استنادًا إلى المادة 53 من الدستور".

وأضاف البيان: "هذه النقطة الأساس فى كل ما يدور من ملابسات حول تشكيل الحكومة، خصوصًا أن التفرد هو نقيض المشاركة"، مؤكدًا أنه "لن تكون هناك حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقى، المبنى على التوازن الوطنى وحماية مرتكزاته".

ويأتى بيان الرئاسة اللبنانية بعد يوم من اتهامات وجهها الحريرى لقصر بعبدا، والتى انتقد فيها الاشتباك الحكومى نحو مسارات طائفية، مشددًا على مطالبته بـ 18 وزيرًا من الاختصاصيين لتشكيل الحكومة.