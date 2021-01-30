الصين تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين اليوم السبت أنها سجلت 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 29 يناير كانون الثاني، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021

وأوضحت اللجنة أن 36 من الإصابات الجديدة محلية بينما جاءت 16 حالة عدوى أخرى من الخارج.

كما تراجع عدد الإصابات الخالية من الأعراض إلى 16 مقابل 42 في اليوم السابق. وفقا لـ "رويترز".

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89430 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.