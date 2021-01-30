بنغلادش ترسل مزيدا من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة نائية رغم الانتقادات‎

أبحرت مجموعة تضم ما يربو على 1400 لاجئ من الروهينغا المسلمين إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، اليوم السبت، وفق قول مسؤول في بحرية بنغلادش.

وجاء ذلك رغم انتقادات من جماعات معنية بالحقوق أبدت مخاوفها من مخاطر العواصف والفيضانات على الجزيرة.

وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة، أرسلتهم بنغلادش إلى جزيرة باشان شار منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.

وقال العميد البحري عبد الله المأمون تشودري، الضابط المسؤول عن الجزيرة، في تصريح صحفي عبر الهاتف أمس الجمعة: ”مستعدون لاستقبال الوافدين الجدد“.

وأضاف أن خمس سفن أبحرت وعلى متنها اللاجئون الروهينغا ومتعلقاتهم بعد نقلهم من المخيمات إلى مدينة شيتاغونغ الساحلية القريبة.

ونقلت بنغلادش 1776 من الروهينغا إلى الجزيرة أمس الجمعة.

والجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عاما فحسب، تبعد عدة ساعات عن المدينة الساحلية الجنوبية.

ولا يسمح للروهينغا – وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية – بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.