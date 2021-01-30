الهجوم على السفارة الإسرائيلية في الهند.. تفاصيل مثيرة حول انفجار عبوة ناسفة في نيودلهي

كشف موقع "والاه" العبري، صباح اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول التفجير الأخير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند.

وقال مراسل موقع "والاه" العبري "باراك رافيد"، إن تقارير إعلامية في الهند أفادت بأن منظمة تدعى جيش الهند تحملت المسؤولية عن وضع القنبلة قرب السفارة الإسرائيلية.

وأضاف "رافيد" أن محققي الشرطة الهندية حددوا رسائل على قنوات برقية تظهر مسؤولية عن منظمة تحمل هذا الاسم، بعد أن تم فحص القضية.

وبين أن محققي الشرطة الهندية الذين فحصوا لقطات الكاميرات الأمنية وقاموا بتحديد مكان اثنين من المشتبه بهم أثناء نزولهم من سيارة أجرة بالقرب من المنطقة التي زرعت فيها القنبلة.

وأشار إلى أنه تم استجواب سائق التاكسي، حيث اعترف باجتذاب مجموعة من المشتبه بهم، وكشف التحقيق أن العبوة دفنت في علبة شراب تحتوي على متفجرات وكريات معدنية.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام هندية، تم العثور على رسالة بجانب الشحنة، تدعي أن "هذه ليست سوى البداية".

كما أفادت وسائل إعلام هندية أن الرسالة ذكرت أسماء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل على يد الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام والعالم النووي البارز محسن فخري زاده الذي اغتيل مؤخرًا.