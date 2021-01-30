الملكة رانيا تحتفل بـ عيد ميلاد ملك الأردن والأمير الصغير.. شاهد

هنأت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله، زوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف 30 يناير من كل عام، كما هنأت نجلها الأمير هاشم بن عبد الله بمناسبة عيد ميلاده السادس عشر.
ونشرت الملكة رانيا صورتين لـ الملك عبد الله والأمير هاشم، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت على الصور قائلة: "ما كنت أتخيل أن بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبي لكما يزداد كل يوم. كل سنة وسيدنا وهاشم بخير".
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