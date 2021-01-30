العراق: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظة نينوى

أحبط جهاز الأمن الوطني العراقي مخططًا إرهابيًا لاستهداف محافظة نينوى بهجماتٍ إرهابية.

وذكر بيان صدر عن جهاز الأمن الوطني تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مفارز الجهاز وبناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني (131) أفادت بتحركاتٍ لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل ،شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب".

وأضاف أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ إرهابية ".

وأوضح الأمن العراقي أنه جرى تدوين أقوالهم أصوليًا واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير ، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.